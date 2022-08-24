Диетолог Гинзбург назвал два самых опасных для пожилых людей напитка

Пожилым людям стоит минимизировать или вовсе исключить из рациона алкогольные и сахаросодержащие напитки, заявил диетолог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Гинзбург.
Употребление спиртных напитков ускоряет работу сердца, для чего требуется больше кислорода. Многие пожилые люди страдают от атеросклероза, поэтому алкоголь значительно увеличивает риск инфаркта и других «сосудистых катастроф», передает «Москва 24».
Сахаросодержащие напитки также представляют собой опасность для людей в возрасте. Лучше всего их заменить зеленым чаем, замедляющим процессы старения, и ягодными морсами.
«Они должны быть без сахара, потому что сахаросодержащие напитки – это второй по опасности напиток для пожилых людей», – предупредил врач.
Диетолог Елена Соломатина ранее определила самые полезные для здоровья соки. Речь идет о свежевыжатых овощных напитках.