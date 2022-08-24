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Во Владивостоке временно закроют дельфинарий

Общество
Во Владивостоке временно закроют дельфинарий

В Приморском океанариуме объяснили приостановку работы популярного у граждан дельфинария.

Как пояснили в пресс-службе учреждения, доступ посетителей в дельфинарий временно прекращается с 27 августа в связи с проведением работ по подготовке Владивостока к проведению культурной программы ВЭФ, после которого намечены плановые технические работы в местах содержания животных, сообщает ИА PrimaMedia.

Отмечается, что о дате возобновления демонстрации морских млекопитающих будет сообщено отдельно. На время простоя дельфинария всех приглашают посетить экспозиции крупнейшего в России музея морской биологии — Приморского океанариума.

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