Во Владивостоке временно закроют дельфинарий

Как пояснили в пресс-службе учреждения, доступ посетителей в дельфинарий временно прекращается с 27 августа в связи с проведением работ по подготовке Владивостока к проведению культурной программы ВЭФ, после которого намечены плановые технические работы в местах содержания животных, сообщает ИА PrimaMedia.