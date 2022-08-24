Дудчак высказался о диалоге с Киевом: Зеленский неадекватен, а с Западом говорить не о чем

Организованный официальным Киевом 23 августа онлайн-форум «Крымская платформа» посетил президент Украины Владимир Зеленский. В ходе своего выступления он затронул такие болезненные для руководства страны вопросы, как возврат Крыма «любыми средствами», избавление от российского наследия на полуострове, невозможность приостановления боевых действий с ВС РФ. Глава киевского режима также заявил, что Россия никогда не думала о диалоге с Украиной.
Политолог, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак в беседе с корреспондентом ФАН прокомментировал речь Зеленского.
«О каком диалоге может идти речь? Переговоры с террористами не ведутся. Спасибо Зеленскому и всей его братии: они не оставили никакого шанса на какие-либо переговоры. Это просто невозможно. Зеленский, конечно, человек, который давно потерял связь с реальностью, ведет себя неадекватно — это видно невооруженным взглядом», — считает политолог.
К тому же он не субъектен, не представляет интересы Украины и действует по указке своих западных спонсоров. Так что все, что творит президент Украины, делается исключительно в интересах иностранных бенефициаров, которым Украина вовсе не нужна сама по себе.
«Потому что с тех пор, как после госпереворота была захвачена власть на Украине, установлено внешнее управление, говорить, что с Киевом вообще о чем-то имеет смысл общаться, наверное, уже невозможно. Мы пытались какое-то время. Можно посмотреть даже по предложениям в России — с точки зрения здравого смысла с ними общались: по кредитам, скидкам на газ, взаимовыгодном сотрудничестве — их это все совершенно не интересует. У них совершенно другие цели и задачи, которые никаким образом не совместимы, не пересекаются с интересами населения Украины, экономики и государства как такового. Ну, в общем-то, все эти события и привели к логическому завершению. Я думаю, можно говорить уже как о завершении: сегодня в честь Дня так называемой независимости все-таки проект Украина закрывается», — подытожил эксперт.
Ранее Александр Дудчак рассказал, что Украина получила от Зеленского на День независимости полный крах и теракты.