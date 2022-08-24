Журналист Шахназаров высмеял латвийский дом сбежавшей Хаматовой

Писатель и публицист Михаил Шахназаров высказался о латвийском жилье сбежавшей из России актрисы Чулпан Хаматовой. Журналист высмеял дом в экопоселке, в котором обосновалась звезда кино.
«Их там развели на этих экодомиках», — заявил Шахназаров в эфире своего шоу «Полный абзац».
По словам публициста, он не любит разговоры, что Хаматова была готова стать таксистом в другой стране. Писатель привел в пример своего любимого актера Константина Лавроненко, который действительно таксовал. По мнению журналиста, великолепные артисты умеют довольствоваться малым.