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Журналист Шахназаров высмеял латвийский дом сбежавшей Хаматовой

Шоу-бизнес
Журналист Шахназаров высмеял латвийский дом сбежавшей Хаматовой

Писатель и публицист Михаил Шахназаров высказался о латвийском жилье сбежавшей из России актрисы Чулпан Хаматовой. Журналист высмеял дом в экопоселке, в котором обосновалась звезда кино.

«Их там развели на этих экодомиках», — заявил Шахназаров в эфире своего шоу «Полный абзац».

По словам публициста, он не любит разговоры, что Хаматова была готова стать таксистом в другой стране. Писатель привел в пример своего любимого актера Константина Лавроненко, который действительно таксовал. По мнению журналиста, великолепные артисты умеют довольствоваться малым.

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