Журналист Шахназаров высмеял латвийский дом сбежавшей Хаматовой

По словам публициста, он не любит разговоры, что Хаматова была готова стать таксистом в другой стране. Писатель привел в пример своего любимого актера Константина Лавроненко, который действительно таксовал. По мнению журналиста, великолепные артисты умеют довольствоваться малым.