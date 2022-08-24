Лосев: ВСУ разрушают Донбасс по приказу США

По мнению Лосева, Пентагон желает нанести максимальный урон гражданскому населению и разрушить инфраструктуру Донбасса, чтобы Россия потратила на восстановление региона как можно больше сил и средств. Все это является частью гибридной войны Запада против РФ, подытожил Лосев.