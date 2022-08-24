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Лосев: ВСУ разрушают Донбасс по приказу США

Армия
Лосев: ВСУ разрушают Донбасс по приказу США

Политолог и экономист Александр Лосев заявил, что ВСУ получают прямые указания из США, передает ИА SM News.

«20-й председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли против конвенции по запрещению противопехотных мин. Никого не убеждают аргументы, что их применяют для уничтожения мирного населения, а не для российской армии», – отметил Лосев.

По мнению Лосева, Пентагон желает нанести максимальный урон гражданскому населению и разрушить инфраструктуру Донбасса, чтобы Россия потратила на восстановление региона как можно больше сил и средств. Все это является частью гибридной войны Запада против РФ, подытожил Лосев.

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