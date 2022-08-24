Политолог Кочетков объяснил, как Россия может компенсировать замороженные Западом активы

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Западу выгодно признать Россию «страной — спонсором терроризма» для того, чтобы впоследствии изъять ее замороженные активы на 300 миллиардов долларов. Как считает российский политолог, сопредседатель движения «Русский союз» Алексей Кочетков, Россия может компенсировать себе эти потери путем новых территориальных приобретений и установления контроля над ресурсами.
Как указал Климкин, Западу необходимы решения судов для того, чтобы присвоить себе российские деньги и затем передать их Киеву. Признание России «страной — спонсором терроризма», по его словам, позволит их «криминализировать», и это упростит задачу по их присвоению.
«Если будет решение, что Россия — «страна — спонсор терроризма», представьте, насколько будет проще принимать решение национальным судам: американским, голландским, немецким и прочим по тем активам, которые заморожены в США и Европе», — заявил Климкин.
Такой шаг со стороны Вашингтона Климкин считает «мегаважным» для Украины. Напомним, полномочиями по присвоению странам статуса «спонсора терроризма» в США обладает Госдепартамент. Ранее американский сенат уже принял резолюцию, призывающую принять такое решение, а в Палату представителей США внесен соответствующий законопроект. В МИД РФ предупредили Вашингтон: если там решатся пойти на такой шаг, то об отношениях между двумя державами можно будет забыть.
Как заявил по этому поводу ФАН российский политолог и политтехнолог, сопредседатель движения «Русский союз» Алексей Кочетков, активы России, замороженные на Западе, уже можно считать потерянными, и главная задача теперь — компенсировать их всеми возможными средствами.
«Я думаю, что сценарий, описанный экс-главой МИД Украины Климкиным — вполне реальный. Нам необходимо избавиться от иллюзий, и относиться к ситуации так, что Запад уже украл у нас эти активы, и нам их никто возвращать не собирается. Нас нагло и цинично ограбили, прикрывая свои действия некой «солидарностью с Украиной», — сообщил ФАН политолог Кочетков. — При этом нужно понимать, что такие люди, как Климкин, глубоко ошибаются, считая, что Запад, отняв средства у России, затем передаст их Украине. Скорее всего, эти 300 миллиардов долларов, которые якобы «заморозили», впоследствии пойдут на погашение военных расходов Соединенных Штатов и стран Евросоюза, которые сейчас идут на поддержание сопротивления Украины. То есть, на Западе уверены, что сейчас они снабжают Киев вооружением фактически за наш счет».
Как на Западе намерены оформлять подобную наглую экспроприацию средств у России юридически, особого значения не имеет — там наверняка найдут для этого удобный повод, считает Кочетков.
«Россия, на мой взгляд, должна компенсировать себе эти потери где-то в других местах, другими способами. Например, за счет новых территориальных приобретений в ходе спецоперации, установлением контроля над месторождениями полезных ископаемых, возвращением ранее украденных у нас территорий, людских ресурсов и т. д. — говорит Кочетков. — Хотя, с точки зрения международного права, абсолютно понятно, что Запад должен, в конечном итоге, «разморозить» активы России и вернуть их нам в полном объеме, причем с процентами. А платить за вооружения и технику, поставляемые Украине, должны из своего кармана американские и европейские налогоплательщики — чтобы в полной мере ощутить цену «солидарности» с Киевом. Впрочем, это вопрос не сегодняшнего дня, а ближайшего будущего. Все зависит от того, насколько далеко готовы зайти российские элиты в противостоянии с коллективным Западом».
Напомним, 24 августа министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что «усталость международного сообщества от конфликта на Украине прямо угрожает Киеву и очень опасна».
«Я называю это синдромом усталости, и для меня это одна из главных угроз, с ней нужно работать. Нам нужно постоянно разговаривать, общаться, просить людей не поддаваться этой усталости, поскольку она очень и очень опасна для нас», — заявил Резников.
При этом министр уверен, что «самый худший сценарий» развития конфликта позади, и речь может идти о «стабилизации» ситуации на фронтах. Ранее американская The New York Times сообщила, что США и их союзники «вряд ли смогут в течение долгого времени сохранять нынешний уровень поддержки Украины».