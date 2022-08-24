Политолог Кочетков объяснил, как Россия может компенсировать замороженные Западом активы

Такой шаг со стороны Вашингтона Климкин считает «мегаважным» для Украины. Напомним, полномочиями по присвоению странам статуса «спонсора терроризма» в США обладает Госдепартамент. Ранее американский сенат уже принял резолюцию, призывающую принять такое решение, а в Палату представителей США внесен соответствующий законопроект. В МИД РФ предупредили Вашингтон: если там решатся пойти на такой шаг, то об отношениях между двумя державами можно будет забыть.