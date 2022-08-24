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«Граждан СССР» в России признали экстремистской организацией

Общество
«Граждан СССР» в России признали экстремистской организацией

Объединение «Граждане СССР»✱ объявили экстремистской организацией на территории Российской Федерации, согласно обновленному списку на сайте Минюста РФ.

Движение вошло в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых принято решение суда о ликвидации или запрете.

В список также вошли другие варианты наименований, среди которых «Держава Союз Советских Светлых Родов», «Совет Советских Социалистических Районов» и «Совет Союза Советских Социалистических Районов».

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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