Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Гуманитарная миссия «Единой России» доставила помощь в три села Херсонской области

Общество
Гуманитарная миссия «Единой России» доставила помощь в три села Херсонской области

Гуманитарная миссия «Единой России» продолжает помогать жителям Херсонской области. Активисты доставили очередную партию продуктов и медикаментов в села Бальтазаровка, Преображенка и Григорьевка Чаплинского района.

Туда привезли 50- продовольственных наборов, а также комплекты для новорожденных. Всего волонтеры объехали более 50 сел. Роздано порядка 15 тыс. продуктовых наборов, рассказал депутат Госдумы, замруководителя фракции «Единая Россия», руководитель гуманитарной миссии партии по направлению «Юг» Игорь Кастюкевич.

«Несмотря на то, что жизнь в Херсонщине налаживается, гуманитарные наборы еще очень востребованы и нужны людям», — отметил он.

Выдача гуманитарных наборов продолжается и в самом Херсоне. Гуманитарная миссия «Единой России» работает в регионе с марта. Центр помощи в Херсоне открыт в начале июня. К тому же российская сторона помогает местному зоопарку.

гумпомощь единая россия кастюкевич
Военкоры ФАН
Солнцепёк