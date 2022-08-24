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Агроклассы заработают в школах Приморья с 1 сентября

Общество
Агроклассы заработают в школах Приморья с 1 сентября

Агроклассы начнут работать на базе приморских школ уже в этом учебном году. Во Владивостоке прошел семинар для директоров школ и педагогов, посвященный обучению молодежи основным навыкам ведения сельского хозяйства.

Участники Краевой научно-практической педагогической конференции, в рамках которой прошел семинар, изучали нормативную базу и рекомендации по созданию и организации образовательной деятельности в инновационных классах, сообщает ИА PrimaMedia.

Заместитель министра образования Приморского края выделила основные задачи агробизнес-образования. Среди них популяризация аграрного образования и трудоустройства на предприятия агропромышленного комплекса, развитие личностного потенциала каждого обучающегося, получение практического опыта в сфере сельскохозяйственного предпринимательства.

Система аграрного образования будет предусматривать не только углубленное и профильное обучение, но и исследования, проекты, олимпиады и профориентацию для школьников. А для педагогов — повышение квалификации.

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