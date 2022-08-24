Агроклассы заработают в школах Приморья с 1 сентября

Агроклассы начнут работать на базе приморских школ уже в этом учебном году. Во Владивостоке прошел семинар для директоров школ и педагогов, посвященный обучению молодежи основным навыкам ведения сельского хозяйства.
Участники Краевой научно-практической педагогической конференции, в рамках которой прошел семинар, изучали нормативную базу и рекомендации по созданию и организации образовательной деятельности в инновационных классах, сообщает ИА PrimaMedia.
Заместитель министра образования Приморского края выделила основные задачи агробизнес-образования. Среди них популяризация аграрного образования и трудоустройства на предприятия агропромышленного комплекса, развитие личностного потенциала каждого обучающегося, получение практического опыта в сфере сельскохозяйственного предпринимательства.
Система аграрного образования будет предусматривать не только углубленное и профильное обучение, но и исследования, проекты, олимпиады и профориентацию для школьников. А для педагогов — повышение квалификации.