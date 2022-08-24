ВВС Мали нанесли авиаудар по базе террористов близ города Тессит

ВВС уничтожили 22 террористов, еще 37 радикалов получили ранения. Последних обезоружили и эвакуировали на военную базу в населенном пункте Ниангассагу. Правительственные войска конфисковали у бандитов 2 машины, около 30 мотоциклов, 8 пакетов с химикатами, 3 бочки с бензином и несколько единиц оружия.