Бамако, 24 августа. Вооруженные силы Мали (FAMa) нанесли воздушный удар по базе радикальных исламистов на юго-востоке страны. Об этом сообщает Malijet.
Согласно отчету Управления информации и связей с общественностью ВС Мали, антитеррористическая операция прошла 13 августа. Бойцы FAMa при поддержке авиации атаковали два лагеря боевиков в лесу Годоваре, расположенном в 30 км от Мондоро.
ВВС уничтожили 22 террористов, еще 37 радикалов получили ранения. Последних обезоружили и эвакуировали на военную базу в населенном пункте Ниангассагу. Правительственные войска конфисковали у бандитов 2 машины, около 30 мотоциклов, 8 пакетов с химикатами, 3 бочки с бензином и несколько единиц оружия.
Ранее, 10 августа, малийские военные провели операцию в районе Бони и ликвидировали восемь террористов. В отчете также говорится о воздушных ударах по боевикам, которые готовились к нападению на населенный пункт Бурем.
Повышение тактической и боевой подготовки FAMa стало результатом плодотворного сотрудничества Бамако с Москвой. Благодаря консультативной поддержке российских инструкторов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», силовые структуры африканского государства начали активную фазу борьбы с террористической угрозой и вернули в регион порядок.
Ранее министр обороны Мали Садио Камара высоко оценил помощь РФ в обеспечении безопасности страны. Он заявил, что Россия является стратегически важным партнером Бамако с тех пор, как республика обрела независимость.