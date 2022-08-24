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ВВС Мали нанесли авиаудар по базе террористов близ города Тессит

Весь мир
ВВС Мали нанесли авиаудар по базе террористов близ города Тессит

Бамако, 24 августа. Вооруженные силы Мали (FAMa) нанесли воздушный удар по базе радикальных исламистов на юго-востоке страны. Об этом сообщает Malijet.

Согласно отчету Управления информации и связей с общественностью ВС Мали, антитеррористическая операция прошла 13 августа. Бойцы FAMa при поддержке авиации атаковали два лагеря боевиков в лесу Годоваре, расположенном в 30 км от Мондоро.

ВВС уничтожили 22 террористов, еще 37 радикалов получили ранения. Последних обезоружили и эвакуировали на военную базу в населенном пункте Ниангассагу. Правительственные войска конфисковали у бандитов 2 машины, около 30 мотоциклов, 8 пакетов с химикатами, 3 бочки с бензином и несколько единиц оружия.

Ранее, 10 августа, малийские военные провели операцию в районе Бони и ликвидировали восемь террористов. В отчете также говорится о воздушных ударах по боевикам, которые готовились к нападению на населенный пункт Бурем.

Повышение тактической и боевой подготовки FAMa стало результатом плодотворного сотрудничества Бамако с Москвой. Благодаря консультативной поддержке российских инструкторов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», силовые структуры африканского государства начали активную фазу борьбы с террористической угрозой и вернули в регион порядок.

Ранее министр обороны Мали Садио Камара высоко оценил помощь РФ в обеспечении безопасности страны. Он заявил, что Россия является стратегически важным партнером Бамако с тех пор, как республика обрела независимость.
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