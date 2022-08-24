А воз и ныне там: эколог Лисовский объяснил, почему Петербург страдает от несанкционированных свалок

Проблема несанкционированных свалок в Санкт-Петербурге появилась не вчера и не год назад. Но протяжении многих лет в черте города то возникают, то исчезают, то появляются вновь незаконные полигоны. Так, совсем недавно среди экологов беспокойство вызвала стихийная свалка около аэропорта Пулково, которая приманивает птиц, тем самым угрожая безопасности полетов. Причем это не единственная проблемная зона города. И сколько не решался «мусорный вопрос», а воз и ныне там.
В беседе с ФАН главный редактор газеты «Общество и экология» Сергей Лисовский объяснил, почему Петербург страдает от несанкционированных свалок.
«Проблема несанкционированных свалок существует давно, уже лет 20 на моей памяти. Она решалась по пути: шаг вперед, два — назад. С одной стороны, несанкционированные свалки убирались на различных общественных, молодежных акциях, либо какие-то комитеты организовывали уборку. С другой стороны, поскольку нет экологической культуры, и срок службы мусорных полигонов заканчивался, несанкционированные свалки появлялись вновь. Так что проблема несанкционированных свалок была, есть и пока еще, к сожалению, будет», — сказал собеседник ФАН.
По мнению Сергея Лисовского, данная проблема возникла на почве отсутствия заводов по переработке отходов, также в городе не налажена система раздельного сбора мусора, нет утилизации.
«Остается только старый метод складирования на полигонах, которые имеют срок эксплуатации. Новые полигоны не строятся, не строятся мусороперерабатывающие заводы. Много говорится об этом, но мало делается», — добавил Лисовский.
По словам эколога, регулировать «мусорный вопрос» все же должны представители власти.
«Должна быть проявлена политическая воля руководства города. На моей памяти бывшие губернаторы Санкт-Петербурга и нынешний глава Александр Беглов так или иначе обращали внимание и поддерживали экологов, которые говорили об этой актуальнейшей проблеме. Были проекты, выделяли землю, казалось, проблема найдет свое решение на 100%. Но разговоры остались разговорами, а проекты проектами. Как говорится, а воз и ныне там», — отметил собеседник ФАН.
По словам эксперта, по этой же причине застопорилась и мусорная реформа. Да, появился региональный оператор в лице «Невского экологического оператора» (НЭО), однако не все так гладко. И здесь на поверхность выходит еще одна проблема — отсутствие системы образования, которая готовила бы специалистов по переработке мусора.
«А пока у нас все как в басне Ивана Крылова «Лебедь, рак и щука». Лебедь (бизнес) тащит в одну сторону, рак (чиновники) — в другую, щука (общественность) тянет в третью сторону. Я всегда говорил, что нужна единая система управления профессиональных кадров в области мусоропереработки. Я подчеркиваю это. К сожалению, этого пока нет. Бизнес своими кадрами делиться не будет, у чиновников нет четкой управленческой системы, а у общественников разные интересы. Одни поддерживают селективный разбор, другие выступают за другие методы. Получается, что мусор какой-то бесхозный. Нет единого хозяина, есть куча разных «хозяйчиков», есть некоторые подходы, но нет чего-то общего, откуда можно было бы извлекать дополнительные ресурсы и возможности», — заключил Сергей Лисовский.
Ранее горожане стали все чаще жаловаться в коммунальные службы на мусорные островки, которые стремительно появляются рядом с Жемчужным пляжем, набережной Обводного канала, Малой Невы, а также на пляжах Курортного района. В Петербурге насчитывается около 150 километров набережных. А теперь некогда величественные достопримечательности превратились в замусоренные, немытые, разбитые домики для крыс.