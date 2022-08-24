А воз и ныне там: эколог Лисовский объяснил, почему Петербург страдает от несанкционированных свалок

Проблема несанкционированных свалок в Санкт-Петербурге появилась не вчера и не год назад. Но протяжении многих лет в черте города то возникают, то исчезают, то появляются вновь незаконные полигоны. Так, совсем недавно среди экологов беспокойство вызвала стихийная свалка около аэропорта Пулково, которая приманивает птиц, тем самым угрожая безопасности полетов. Причем это не единственная проблемная зона города. И сколько не решался «мусорный вопрос», а воз и ныне там.