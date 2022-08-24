Власти ЦАР обеспечили ВВС республики учебными истребителями и боевыми штурмовиками

Банги, 23 августа. Власти ЦАР обеспечили национальную армию авиацией. Об этом сообщает Ndjoni Sango.
Первый учебный истребитель-штурмовик L39 «Альбатрос» уже находится на взлетной полосе военного аэропорта Мпоко в столице республики. Руководство страны уведомило Организацию Объединенных Наций о приобретении самолета. В ближайшее время ожидается доставка новых воздушно-транспортных средств.
Оснащение армии ЦАР (FACA) стало возможно после изменения положений эмбарго, наложенного на страну в 2013 году. Совбез ООН внес в рестрикции некоторые послабления благодаря усилиям центральноафриканских дипломатов. Новая военная техника и снаряжение дадут FACA ощутимое преимущество в борьбе с боевиками.
Подробнее о том, как правительство Центральноафриканской Республики добилось смягчения ограничительных мер на поставки оружия, читайте в материале Федерального агенства новостей.