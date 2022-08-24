Власти ЦАР обеспечили ВВС республики учебными истребителями и боевыми штурмовиками

Оснащение армии ЦАР (FACA) стало возможно после изменения положений эмбарго, наложенного на страну в 2013 году. Совбез ООН внес в рестрикции некоторые послабления благодаря усилиям центральноафриканских дипломатов. Новая военная техника и снаряжение дадут FACA ощутимое преимущество в борьбе с боевиками.