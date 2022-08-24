Иран и Мали укрепят военно-техническое сотрудничество

Бамако, 24 августа. Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян заявил о необходимости укрепления комплексного сотрудничества с Мали. Об этом сообщает «Красная Весна» со ссылкой на местные СМИ.
Глава внешнеполитического ведомства прибыл в столицу африканской республики и встретился с малийским коллегой Абдулаем Диопом. Дипломаты обсудили дальнейшее партнерство в сфере экономики, науки и безопасности.
Также участники встречи подняли тему решения проблемы террористической угрозы. Абдоллахиан отметил, что Тегеран готов оказать Бамако посильную помощь в борьбе с радикальными исламистами. Совместное противостояние джихадистам является основным приоритетом обоих государств.
Ранее вопрос безопасности Африки обсудили представители Буркина-Фасо и Нигера. Уагадугу и Ниамей укрепят военное сотрудничество с Мали для борьбы с бандформированиями.