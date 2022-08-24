Корейского водяного оленя внесли в Красную книгу Приморского края

Как пишет ИА PrimaMedia, это новый для Приморья и в целом для России биологический вид, который мигрирует сюда естественным образом из-за границы. Пока установить поголовье особей в регионе невозможно. Известно, что на территории региона это весьма редкий вид, и поэтому корейского водяного оленя решили внести в Красную книгу Приморского края с перспективой занесения в Красную книгу России, поделился первый заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Приморья, председатель комиссии по Красной книге Приморского края Алексей Суровый.