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Корейского водяного оленя внесли в Красную книгу Приморского края

Общество
Корейского водяного оленя внесли в Красную книгу Приморского края

Красная книга Приморского края пополнилась еще одним биологическим видом, это корейский водяной олень – дикое копытное животное, впервые замеченное на территории региона несколько лет назад.

Как пишет ИА PrimaMedia, это новый для Приморья и в целом для России биологический вид, который мигрирует сюда естественным образом из-за границы. Пока установить поголовье особей в регионе невозможно. Известно, что на территории региона это весьма редкий вид, и поэтому корейского водяного оленя решили внести в Красную книгу Приморского края с перспективой занесения в Красную книгу России, поделился первый заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Приморья, председатель комиссии по Красной книге Приморского края Алексей Суровый.

Региональная Красная книга является действенным механизмом охраны редких и исчезающих биологических видов. На региональном уровне получается значительно быстрее реагировать на меняющуюся ситуацию с численностью животных, заметил руководитель Центра «Амурский тигр», секретарь комиссии по Красной книге Приморского края Сергей Арамилев.

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