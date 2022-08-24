Военный эксперт Козин допустил физическую ликвидацию Зеленского из-за ошибки США

Промах властей США может обернуться физической ликвидацией президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение выразил военный эксперт Владимир Козин.
По его словам, Вашингтон допустил глупейшую ошибку, решив натравить украинское руководство на Донбасс.
«Пусть (Зеленский. — Прим. ред.) едет в Великобританию или Израиль, где у него квартиры и секретные счета… Сначала нужно предложить мирный способ. Если нет – трое суток на размышление, а потом – пепелище на месте центров принятия решений», — цитирует Козина издание «Украина.ру».
Ранее стало известно о планах Зеленского уйти в отставку после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. По информации The Washington Post, он собирался покинуть пост при условии, что это поможет урегулировать ситуацию.