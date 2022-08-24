Садальский заявил, что фильм «Солнечный удар» провалился на телевидении

Актер Станислав Садальский рассказал, что картина режиссера Никиты Михалкова «Солнечный удар» провалилась на российском телевидении.
«Что-то даже жалко Никитоса. Его «Солнечный удар» на «России-1» провалился, как и фильмы брательника», - написал актер на странице своего Telegram-канала «СТАС Уполномочен Заявить».
Садальский добавил, что бюджет у картины был большим, но, несмотря на это, программы Малахова обогнали его картину по просмотрам.
Напомним, мировая премьера «Солнечного удара» состоялась 3 октября 2014 года в Белграде, в России в широкий прокат фильм вышел 9 октября. «Солнечный удар» снят по мотивам двух произведений Ивана Бунина. Фильм рассказывает о последних днях капитана Врангеля в фильтрационном лагере в ноябре 1920 года.