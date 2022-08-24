Садальский заявил, что фильм «Солнечный удар» провалился на телевидении

Напомним, мировая премьера «Солнечного удара» состоялась 3 октября 2014 года в Белграде, в России в широкий прокат фильм вышел 9 октября. «Солнечный удар» снят по мотивам двух произведений Ивана Бунина. Фильм рассказывает о последних днях капитана Врангеля в фильтрационном лагере в ноябре 1920 года.