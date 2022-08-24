Одновременное заражение ВИЧ, оспой обезьян и COVID-19 зафиксировано в Италии

Впервые в мире человек одновременно заразился оспой обезьян, ВИЧ и коронавирусом. Речь идет о 36-летнем гражданине Италии.
Сбор анамнеза и сексуальные привычки имеют решающее значение для правильной постановки диагноза, пишет Journal of Infection. Данный случай демонстрирует, как оспа обезьян и симптомы COVID-19 могут пересекаться.
Уточняется, что итальянец путешествовал по Испании и заболел после возвращения домой. У него поднялась температура, увеличились лимфоузлы и появилась боль в горле. У гражданина подтвердился COVID-19, затем — оспа обезьян, а после этого — ВИЧ.