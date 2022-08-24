Проблемы с оплатой вынудили «Сахалин Энерджи» отказаться от поставки СПГ в Азию

По мнению издания, из-за происходящих событий поставки сжиженного газа на рынки региона могут находиться под угрозой срыва. В то же время новый оператор порекомендовал покупателям платить в другой валюте, в том числе в рублях, если они не могут провести транзакцию в долларах из-за санкций.