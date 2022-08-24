Проблемы с оплатой вынудили «Сахалин Энерджи» отказаться от поставки СПГ в Азию

Компания «Сахалин Энерджи», которая недавно стала новым оператором проекта «Сахалин — 2», отменила экспорт сжиженного природного газа (СПГ) одному из клиентов в Средней Азии на фоне проблем с оплатой транзита, сообщает Bloomberg.
Источники издания уточнили, что аннулирование поставок сырья могло произойти не только из-за затруднений с платежами, но и за задержки с подписанием пересмотренных контрактов.
ООО «Сахалин Энерджи» приступило к работе 19 августа текущего года. Тогда российская сторона предложила покупателям заключить новые сделки и направлять платежи в московские банки. Но не все участники соглашения согласились с нововведениями.
По мнению издания, из-за происходящих событий поставки сжиженного газа на рынки региона могут находиться под угрозой срыва. В то же время новый оператор порекомендовал покупателям платить в другой валюте, в том числе в рублях, если они не могут провести транзакцию в долларах из-за санкций.