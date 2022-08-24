Максим Шугалей объявил о наборе добровольцев для восстановления Донбасса

Глава Фонда защиты национальных ценностей регулярно проводит в Стаханове прием местных жителей, узнает, в чем нуждаются люди, находит возможность им помощь. Несмотря на это, рабочих рук не хватает. Нужна дополнительная помощь добровольцев, готовых включаться в работу. Строитель Виталий приехал в ЛНР сразу, как узнал о наборе строителей.