Максим Шугалей объявил о наборе добровольцев для восстановления Донбасса

Глава ФЗНЦ Максим Шугалей совершил командировку в Стаханов (ЛНР) и проинспектировал ход работ по восстановлению домов, разрушенных после обстрелов ВСУ. Социолог также объявил о наборе волонтеров, готовых помогать пострадавшим мирным жителям.
Под руководством Максима Шугалея в городе Стаханов трудятся добровольцы-строители из разных уголков России: от Москвы до Волгограда и Новосибирска. Волонтеры уже начали ремонт крыш трех частных домов, в которые ранее попали артиллерийские снаряды украинских националистов. Уже заказана часть стройматериалов. Главная задача — успеть выполнить ремонт до наступления осени.
«Мы закупили весь материал, оплатили его. Доставка будет в несколько этапов. Думаю, что в сроки мы уложимся, до дождей будет крыша», — пообещал Шугалей одной из жительниц города, чей дом пострадал от обстрелов.
Глава Фонда защиты национальных ценностей регулярно проводит в Стаханове прием местных жителей, узнает, в чем нуждаются люди, находит возможность им помощь. Несмотря на это, рабочих рук не хватает. Нужна дополнительная помощь добровольцев, готовых включаться в работу. Строитель Виталий приехал в ЛНР сразу, как узнал о наборе строителей.
«24 февраля, когда все это произошло, я хотел отправиться добровольцем на фронт. Немного поразмыслив, я понял, что в качестве строителя я более необходим тут. Я попытался, отправился в Мариуполь. Не получилось. Вернулся обратно в Россию. Увидел пост, что Максим Шугалей набирает волонтеров в строители. Позвонил, и через два дня я уже оценивал ущерб в Стаханове», — рассказал мужчина.
По убеждению Виталия, Донбасс нуждается в поддержке. Парень призвал всех неравнодушных откликнуться и приехать на помощь в Луганскую и Донецкую республики.
«Нельзя оставаться в стороне, пока страдают русские люди. Ваша помощь просто необходима. Здесь нужны волонтеры, особенно строители. Приезжайте, не бойтесь», — призвал волонтер.
Напомним, ранее глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей подготовил инициативу по созданию специального центра для обучения волонтеров, готовых к работе по восстановлению Донецкой и Луганской народных республик.