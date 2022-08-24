ЦМАКП: рост нормы потребления и организованных сбережений в России стал парадоксом

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) зафиксировал необычную тенденцию в российской экономике. Специалисты отметили изменения в потребительском поведении жителей страны.
«Отмечен внешне парадоксальный эффект в потребительском поведении граждан во втором квартале: одновременно росли и норма потребления, и норма организованных сбережений граждан во вкладах», — сообщили аналитики ЦМАКП.
Экономист НИУ ВШЭ Владимир Бессонов ранее посоветовал россиянам не переводить валютные накопления в рубли. Вместо этого он порекомендовал их потратить, передает «ФедералПресс».