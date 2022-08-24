Басурин: украинские войска ударили по администрации Донецка из РСЗО HIMARS

Украинские военные использовали поставленные США системы HIMARS при обстреле здания администрации Донецка во вторник, 23 августа. Об этом сообщил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Сначала был 155-й (калибр), так сказать, веером. А последняя точка жирная — это был HIMARS», — рассказал он в эфире Первого канала.
Басурин добавил, что один из реактивных снарядов попал точно в окно кабинета главы ДНР Дениса Пушилина.
Отметим, украинские войска регулярно используют поставленное Западом вооружение для обстрелов гражданской инфраструктуры Донбасса, в том числе американские РСЗО HIMARS и гаубицы М777.
Ранее «Царьград» сообщил, что в Донецке после очередного обстрела ВСУ вспыхнул масштабный пожар. Горит один из крупнейших торговых центров города «Галактика».