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Вспыхнувший после обстрела ВСУ пожар в ТЦ Донецка увеличивается из-за сильного ветра

Происшествия
Вспыхнувший после обстрела ВСУ пожар в ТЦ Донецка увеличивается из-за сильного ветра

Украинские военные обстреляли торговый центр «Галактика» в Донецке, из-за чего здание охватил огонь. Возгорание получило большое распространение из-за сильного ветра, передает заместитель начальника службы пожаротушения подполковник Вадим Муренков.

По его словам, на месте работают 90 человек личного состава. В здании находятся легковоспламеняющиеся предметы, такие как шины и лакокрасочные изделия, что усложняет ситуацию.

Спасатели продолжают мероприятия, направленные на ликвидацию огня. Информация о пострадавших уточняется.
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