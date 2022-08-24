Нацбанк Украины покупкой облигаций у правительства «напечатал» 30 млрд гривен

Национальный банк Украины (НБУ) с 16 по 23 августа создал «вертолетные деньги» на сумму в 30 млрд гривен, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Правительство страны отмечало, что дефицит бюджета ежемесячно составляет около 5-7 млрд долларов. Из-за отсутствия налоговых поступлений и таможенных платежей НБУ проводит активную эмиссию гривны для покрытия расходов.
«За последнюю неделю НБУ "напечатал" еще 30 млрд гривен (814 миллионов долларов). Общая сумма финансирования НБУ через печать бюджета достигла 285 млрд гривен (7,7 млрд долларов. — Прим. ФАН)», — уточнил Железняк.
По его мнению, продажа облигаций внутреннего государственного займа принесла слишком мало пользы. За указанный период внешней помощи пришло всего 11,6 млрд гривен, или 315 млн долларов.