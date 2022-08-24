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Слава поделилась подробностями своей пластической операции

Шоу-бизнес
Слава поделилась подробностями своей пластической операции

Певица Слава (Анастасия Сланевская) рассказала о своей пластической операции. Исполнительница хита «Попутчица» поделилась подробностями процедуры.

Артистка сделала небольшую липосакцию рук, живота, ног, спины и подбородка. Кроме того, Слава подтянула грудь.

«Попу трогать не стала, потому что она у меня и так то, что надо! Даст фору ягодицам молодым!» — похвасталась певица в беседе с kp.ru.

С момента пластической операции прошло около двух недель, но Сланевская уже довольна результатом. По словам артистки, пока у нее остаются небольшие отеки, однако они должны пропасть после реабилитационного периода.

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