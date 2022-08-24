Слава поделилась подробностями своей пластической операции

Певица Слава (Анастасия Сланевская) рассказала о своей пластической операции. Исполнительница хита «Попутчица» поделилась подробностями процедуры.
Артистка сделала небольшую липосакцию рук, живота, ног, спины и подбородка. Кроме того, Слава подтянула грудь.
«Попу трогать не стала, потому что она у меня и так то, что надо! Даст фору ягодицам молодым!» — похвасталась певица в беседе с kp.ru.
С момента пластической операции прошло около двух недель, но Сланевская уже довольна результатом. По словам артистки, пока у нее остаются небольшие отеки, однако они должны пропасть после реабилитационного периода.