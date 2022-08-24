Мать звезды «Дома-2» Анастасии Кочервей надеется, что в Петербурге нашли труп не ее дочери

Мать звезды «Дома-2» Анастасии Кочервей Ирина надеется, что найденный в Санкт-Петербурге женский труп – это не ее пропавшая дочь.
По ее словам, на данный момент она еще в Краснодаре, но в ближайшем будущем поедет в Северную столицу, где, предположительно, нашли тело пропавшей телезвезды. Причем она не верит в худший вариант, а надеется, что ее дочка еще выйдет на связь.
«Ничего пока не найдено, ничего нет. Пока абсолютно ничего не ясно, ничего не понятно. Настя выходила на связь не так давно. То, что какой-то труп нашли, — не совпадает по времени», — цитирует Кочервей-старшую портал «360».
Она добавила, что пока не может рассказать больше из-за тайны следствия. Ранее сообщили, что в одной из рек Петербурга обнаружили будто бы тело Анастасии Кочервей.