Мать звезды «Дома-2» Анастасии Кочервей надеется, что в Петербурге нашли труп не ее дочери

По ее словам, на данный момент она еще в Краснодаре, но в ближайшем будущем поедет в Северную столицу, где, предположительно, нашли тело пропавшей телезвезды. Причем она не верит в худший вариант, а надеется, что ее дочка еще выйдет на связь.