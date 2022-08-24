Россия сократила поставки товаров в Британию до минимума с 1997 года

Импорт из России в Великобританию оказался на минимальном уровне за последние 25 лет, свидетельствуют данные статистической службы Объединенного Королевства.
«Объем импорта из России в Британию упал в июне до 39 млрд долларов», — говорится в сообщении.
Показатель снизился на 96,6% по сравнению со средними значениями 12 месяцев, предшествующих февралю 2022 года.
Что касается экспорта британских товаров в РФ, то он вырос в июне до 98 млн долларов, но все равно оказался на 66,9% меньше средних результатов за год до начала спецоперации на Украине.
В начале августа Россия ввела санкции в отношении 38 британских политиков, бизнесменов и журналистов. Дело в том, что они оказывают поддержку политике Лондона, нацеленной на «демонизацию и международную изоляцию России», приводит «ФедералПресс» заявление МИД.