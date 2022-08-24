Фигурант дела о вымогательстве бойцом ММА Магомедовым сбежал из-под домашнего ареста

Николай Гамисония, ставший фигурантом уголовного дела о вымогательстве бойцом ММА Асхабом Магомедовым денег у подростка, сбежал из-под домашнего ареста. Правоохранители устанавливают его местонахождение.
Мужчина не явился на очередное заседание, которое состоялось 8 июля. По месту жительства его также не обнаружили. В связи с этим суд изменил ему меру пресечения на заключение под стражу. Гамисония объявлен в розыск.
Инцидент, который повлек судебные разбирательства, произошел в октябре 2021 года. Тогда Магомедов и его сообщники решили подставить и потом шантажировать юношу, который продавал дорогостоящую обувь в Сети. От своей жертвы они потребовали 600 тысяч рублей, передает «Вечерняя Москва».