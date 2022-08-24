Ходаренок назвал способы борьбы с дальнобойными ракетами ATACMS для РСЗО HIMARS

Военный эксперт Михаил Ходаренок прокомментировал информацию, что Пентагон может передавать Украине больше военной помощи, чем было заявлено. Кроме того, в новый пакет военной помощи могут войти высокоточные снаряды Excalibur и дальнобойные ракеты ATACMS для РСЗО HIMARS.