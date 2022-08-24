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Ходаренок назвал способы борьбы с дальнобойными ракетами ATACMS для РСЗО HIMARS

Армия
Ходаренок назвал способы борьбы с дальнобойными ракетами ATACMS для РСЗО HIMARS

Военный эксперт Михаил Ходаренок прокомментировал информацию, что Пентагон может передавать Украине больше военной помощи, чем было заявлено. Кроме того, в новый пакет военной помощи могут войти высокоточные снаряды Excalibur и дальнобойные ракеты ATACMS для РСЗО HIMARS.

«Украина действует в медийно-психологической логике, а не военной, и вполне может применить ATACMS, например, по ЗАЭС», — отметил эксперт.

Ходаренок заявил, что лучшими способами противодействия данным боеприпасам является либо уничтожение вооружений вместе с их операторами, либо смещение фронта вглубь центральных регионов Украины. Это не даст американским ракетам физической возможности поразить какие-то важные цели.

Напомним, что недавно ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по зданию администрации ДНР. Об этом сообщает телеканал RT.

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