Критик Соседов заявил о вражде Пугачевой с Разиным и Шатуновым

Соседов отметил, что Примадонна пересеклась с «Ласковым маем» и продюсером группы Андреем Разиным в 90-х годах. Встреча произошла после выступления коллектива, тогда музыканты забирали свой гонорар в огромных сумках. Примадонна осталась недовольна тем, что молодые артисты зарабатывают больше.