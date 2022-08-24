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Критик Соседов заявил о вражде Пугачевой с Разиным и Шатуновым

Шоу-бизнес
Критик Соседов заявил о вражде Пугачевой с Разиным и Шатуновым

Музыкальный критик Сергей Соседов вспомнил о причинах конфликта певицы Аллы Пугачевой и группы «Ласковый май». Артистку не устроили гонорары коллектива.

Соседов отметил, что Примадонна пересеклась с «Ласковым маем» и продюсером группы Андреем Разиным в 90-х годах. Встреча произошла после выступления коллектива, тогда музыканты забирали свой гонорар в огромных сумках. Примадонна осталась недовольна тем, что молодые артисты зарабатывают больше.

«"Ласковый май" ездил по стране несколькими составами. Для Пугачевой это был нонсенс и шок. Какие-то ребята зарабатывают так много. Ее это, конечно, возмутило», — рассказал критик в беседе с Teleprogramma.pro.

Также Соседов добавил, что артисты «Ласкового мая» получали деньги за выступления наличкой. Поэтому им приходилось носить с собой сумки.

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