Критик Соседов заявил о вражде Пугачевой с Разиным и Шатуновым

Музыкальный критик Сергей Соседов вспомнил о причинах конфликта певицы Аллы Пугачевой и группы «Ласковый май». Артистку не устроили гонорары коллектива.
Соседов отметил, что Примадонна пересеклась с «Ласковым маем» и продюсером группы Андреем Разиным в 90-х годах. Встреча произошла после выступления коллектива, тогда музыканты забирали свой гонорар в огромных сумках. Примадонна осталась недовольна тем, что молодые артисты зарабатывают больше.
«"Ласковый май" ездил по стране несколькими составами. Для Пугачевой это был нонсенс и шок. Какие-то ребята зарабатывают так много. Ее это, конечно, возмутило», — рассказал критик в беседе с Teleprogramma.pro.
Также Соседов добавил, что артисты «Ласкового мая» получали деньги за выступления наличкой. Поэтому им приходилось носить с собой сумки.