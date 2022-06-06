«Визитная карточка Парижа»: почему внешняя политика Франции в Африке основана на спонсировании терроризма

Но у Франции абсолютно иной взгляд. Она показывает свои имперские амбиции, и я на тысячу процентов уверен, что любой документ, даже подаваемый африканцем Бабой Ладде, готовится спецслужбами бывшей метрополии. Именно они обосновывают поставки оружия и легализуют вмешательства. Двадцать тысяч автоматов — это не так уж и много, но их хватит для того, чтобы создать прецедент. Сейчас Франция начинает активную фазу борьбы за преимущество».