«Визитная карточка Парижа»: почему внешняя политика Франции в Африке основана на спонсировании терроризма

Внешняя политика Франции в африканских странах всегда носила агрессивный характер. Несмотря на то, что времена колоний прошли, Париж не намерен оставлять свои имперские наклонности в прошлом.
Одним из самых эффективных инструментов для вмешательства в дела суверенных стран стала искусственная дестабилизация обстановки. По логике Елисейского дворца республика, охваченная конфликтом, никогда не выйдет из-под контроля.
Однако ЦАР при поддержке России смогла завершить кровопролитную Гражданскую войну, которую долгими годами спонсировала бывшая метрополия. Но это не остановило неоколониалистов, и сейчас они вновь пытаются погрузить государство в хаос.
О том, как Париж финансирует терроризм для давления на Центральноафриканскую Республику и почему для легализации военного вторжения он выбрал главаря боевиков Махамата Абдул Кадре Умара — в эксклюзивном материале международной редакции Федерального агентства новостей.
Послужной список Бабы Ладде
Махамат Абдул Кадре Умар, более известный как Баба Ладде, никогда не имел большого влияния в Чаде. Несмотря на достаточно высокий пост начальника разведки, в первую очередь он интересен для президента республики Махамата Деби как козырь против Центральноафриканской Республики, и на это есть ряд веских причин.
Именно Ладде является «наставником» главарей бандитской группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC): головореза Али Дарасса и Хасана Буба, ныне занимающего должность министра животноводства. Буба отказался от продолжения вооруженного конфликта и перешел на сторону правительства Фостен-Арканжа Туадера.
На текущий момент бандформирование раскололось на два лагеря. Большая часть боевиков, воодушевленных примером Буба, массово сдается властям и просит президента о возможности вернуться к мирной жизни. Остатки группировки, следующие за Дарассой, скрываются в лесах и совершают спорадические нападения на граждан республики. Однако с каждым днем все большее число радикалов разочаровывается в деятельности и идеологии расколотого UPC.
Рэкет и грабеж
До конфликта в ЦАР Ладде успел принять участие в восстании против правительства Чада. После его завершения будущий начальник разведки вместе с 200 членами «Народного фронта за возрождение» (FPRC) мигрировал в северную часть Центральноафриканской Республики. Переселенцы обосновались в населенном пункте Кага-Бандоро, на территории которого находился самый большой на тот момент рынок крупного рогатого скота.
Местные фермеры из общины фулани испытывали серьезные проблемы из-за бандитов. Преступники крали животных и убивали скотоводов. В этот момент Ладде открыл для себя новый вид заработка. Он и его люди за внушительную плату охраняли мирных граждан и наказывали тех, кто отказывался от «услуг». На вырученные средства Ладде наращивал силы группировки. Это не осталось без внимания президента Чада Идриса Деби.
Нджамена надавила на Банги, заставила власти ЦАР арестовать Ладде и экстрадировать. Так лидер FPRC попал в тюрьму Коро-Торо. Бразды правления FPRC вместо Ладде взял его ближайший соратник Али Дарасса. Именно ему принадлежала инициатива о присоединении FPRC к «Селеке».
В 2013 году правительство Центральноафриканской Республики разгромило формирование, и выжившие главари приняли решение создать новое объединение. Так появился «Союз за мир в ЦАР». Группировка UPC быстро «прославилась» на всю страну. Грабежи, убийства, изнасилования и сотни других преступлений стали визитной карточкой боевиков. Ни о какой защите людей речь уже не шла: радикалы просто брали то, что хотели.
Новая марионетка Парижа
Али Дарасса никогда не говорил по-французски, и это его сильно подвело во время Хартумских переговоров. Он взял с собой Хасана Буба, который к тому моменту уже разделял взгляды президента Туадера. Воспользовавшись неграмотностью Дарассы, Буба заставил его выступить в поддержку демократических выборов. Позже главарь UPC понял, что его обманули. Конфликт внутри «Союза» фактически уничтожил группировку.
Правительственные войска, обученные российскими инструкторами, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», разгромили и UPC и конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены», в который он входил. Али Дарасса скрылся в лесах. В этот момент Баба Ладде вернулся на политическую арену и стал для главаря UPC «спасительным кругом».
Несмотря на конфликт с покойным Идрисом Деби, Ладде быстро сблизился с его сыном. Вероятнее всего, к этому причастен Париж. Бывшая метрополия всегда была заинтересована в продлении вооруженного конфликта на территории ЦАР. Именно для этого Франция всячески поддерживала Франсуа Бозизе, экс-президента республики, попытавшегося свергнуть Туадера.
Французские традиции
После того как Коалиция потерпела поражение, Париж начал искать новую марионетку. Ей стал Ладде. Возможно, представленная им дорожная карта является трудом чиновников Пятой республики, а он просто стал лицом, продвигающим ее, предположил профессор Академии военных наук Сергей Судаков в интервью международной редакции ФАН.
«Чад и ЦАР находятся безумно далеко от Парижа и, казалось бы, не должны иметь отношения к его политическим процессам. Это не так. Африка крайне важна, за ней стоит большое будущее. Бывшая метрополия ведет настоящую войну за власть и ресурсы. А на войне все средства хороши. Многие говорят, что это полная ерунда. Мол, ну кому нужен Черный континент, надо поставить на нем крест.
Но у Франции абсолютно иной взгляд. Она показывает свои имперские амбиции, и я на тысячу процентов уверен, что любой документ, даже подаваемый африканцем Бабой Ладде, готовится спецслужбами бывшей метрополии. Именно они обосновывают поставки оружия и легализуют вмешательства. Двадцать тысяч автоматов — это не так уж и много, но их хватит для того, чтобы создать прецедент. Сейчас Франция начинает активную фазу борьбы за преимущество».
Эксперт объяснил, почему выбор Елисейского дворца пал именно на Ладде. По мнению Судакова, европейцам проще управлять человеком, на которого у них есть компромат:
«Из всех способов Париж выбрал финансирование террористов, но это легко объяснимо. На сегодняшний день Франция понимает, что в Африке тяжело найти незапятнанного политика, готового идти ей на встречу. Вместо этого она следует принципу "чем хуже, тем лучше". Чем больше есть компромата на человека, тем легче им управлять. И тем проще от него избавиться в случае чего.
Политика Елисейского дворца понятна и прозрачна. Он не оставит попыток запустить коготки в Африку. Всегда можно сказать: "Мы ошиблись, он оказался подлецом". Самый простой вариант: нас ввели в заблуждение, он законченный террорист и подлец, но так получилось, обязательно исправимся в следующие десять лет».
Крайние меры
Документ, представленный Баба Ладде в Париже, является одним большим восьмистраничным вбросом, не имеющим ничего общего с действительностью. Согласно ему, ЦАР якобы угрожает безопасности Чада. Фактически же Франция поддерживает боевика и с его помощью пытается легализовать вторжение в суверенное государство, объяснил глава «Содружества офицеров за международную безопасность» (СОМБ) Александр Иванов.
«Такая вероятность существует, но мы надеемся, что этого не произойдет в связи с тем, что это приведет к значительной эскалации и человеческим жертвам. Это будет новая война, в которой национальная армия (FACA), безусловно, одержит победу, а Франция и Чад понесут чудовищные политические и ресурсные потери. Надеемся на то, что они разумны.
К сожалению, в Чаде после переворота наблюдается одна из самых сложных политических обстановок в регионе. Чтобы удерживать власть и получать защиту, новое руководство страны вынуждено полностью отдать себя для манипуляций со стороны Парижа. Видимо, они видят в этом единственный шанс удержаться. Надеемся, что это временно и Чад также как ЦАР встанет на путь развития и улучшения качества жизни чадского народа», — заявил Иванов.
К активным действиям Париж могли подтолкнуть недавние митинги, прошедшие в Нджамене. Люди начинают понимать, что их страна находится в заложниках у бывшей метрополии, а их лидеры просто выполняют волю «европейских хозяев», не заботясь о благе граждан.
Жители Чада обратили внимание на успехи, которых добилась ЦАР при поддержке России, и захотели повторить ее опыт. Но вместо того, чтобы наладить дела в своей стране, власти Чада решили испортить их в чужой.
По мнению Иванова, Франции следует заняться переработкой внешней политики. Имеющиеся у нее инструменты давно утратили эффективность:
«Думаю, что французская внешняя политика неповоротлива и до сих пор опирается на колониальные традиции. Возможно, Франции надо поставить ее на паузу, хорошенько обдумать свою стратегию и перейти на путь равноправного и взаимовыгодного сотрудничества в Африке.
Также глава СОМБ напомнил, что ранее Париж уже имел дело с боевиками. Более того, бывшая метрополия не раз скрывала на своей территории военных преступников:
«Давно известно, что Пятая республика готова принимать у себя различных головорезов и обеспечивать им помощь и защиту до тех пор, пока их преступления касаются африканских народов и не затрагивают ее интересы. Например, во Франции долгое время скрывались виновники страшного геноцида в Руанде.
Эта двуличная политика, при которой Франция публично говорит о правах человека, а на деле сотрудничает с радикалами там, где это выгодно. Это долгое время удавалось скрывать, но благодаря развитию независимых африканских СМИ мы видим, что вести такую деятельность все сложнее».
В заключение Иванов рассказал, что у него имеются сведения о том, что территория Чада используется для подготовки иностранных наемников и террористов:
«Такая информация у нас есть, но я не хотел бы распространять подробности, чтобы не создавать напряженность. Я надеюсь, что Франция и Чад одумаются и никакого кризиса не случится».
Ситуация на границе
Специально для международной редакции Федерального агентства новостей автор телеграм-канала «Улыбаемся и Машем» Виктор Васильев рассказал о нынешней ситуации на северных рубежах Центральноафриканской Республики:
«Вооруженные группировки как джихадистов, так и откровенно бандитской направленности традиционно формируются по этническому принципу и с высшего позволения руководства Чада. Эта искусная система была выстроена еще покойным диктатором Идрисом Деби. Практически все полевые командиры прошли путь от вооруженного сопротивления его режиму, тюремного заключения и дальнейшим провокациям в отношении не менее воинственных соседей — Судана и Ливии в первую очередь, Нигера и ЦАР во вторую.
Стоит напомнить, что одна из чадских вооруженных группировок, — «Центральноафриканское патриотическое движение» (Mouvement Patriotique pour le Centrafrique) Махамата Альхатима принимала самое прямое участие в гражданской войне на территории ЦАР и в свержении Франсуа Бозизе в 2013 году. С тех пор ничего не изменилось».
Спикер отметил, что все группировки на севере ЦАР, живущие за счет контроля транспортных путей, перегона скота, либо добычи золота и алмазов, так или иначе ориентированы на Чад, поскольку через его границу идет снабжение бандформирований оружием и техникой.
«Не существует явной разницы между группировками "экс-Селеки" и "чадскими боевиками". В значительной степени это одни и те же люди. По одной простой причине, — к примеру, те же народности рунга помимо центральноафриканских провинций Вакага (город Бирао), Баминги Бангорам (город Нделе) и Верхнее Котто (город Бриа) проживают также в южных регионах Чада и так далее. И границы для них не существует ни формально, ни на уровне сложившихся представлений. Из народности рунга сформирована наиболее влиятельная группировка "экс-Селеки" — Народный фронт за возрождение ЦАР (Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, FPRC) Нуреддина Адама.
Тем более это справедливо для сообществ трансграничного этноса фульбе, которые по образу жизни являются кочевниками и не признают границ. Именно из их числа рекрутируют бойцов наиболее опасные группировки "экс-Селеки" — "Возвращение, восстановление в правах, реабилитация" (3R) и "Союз за мир в Центральноафриканской Республике". И этот процесс невозможно отследить», — заявил спикер.
Незваные гости
Собеседник ФАН объяснил, почему Али Дарасса не пошел по мирному пути. По его мнению, все дело в происхождении главаря UPC.
«Хасан Буба проживал в Банги и был максимально вовлечен в центральноафриканские дела. В отличие от Али Дарасса, который был и остался пришлым для ЦАР человеком, и который даже не удосужился выучить ни французский, ни санго — языки подавляющего большинства населения страны.
В решающий момент сыграл свою роль ситуационный фактор, и, конечно же, фактор материальной заинтересованности. Буба сделал выбор в пользу правительства Туадера. Однако это не значит, что далее он сохранит ему верность», — предупредил эксперт.
По мнению спикера, термин «чадские наемники» не является корректным. Технически они могут состоять в любой группировке, если это принесет им выгоду:
«Все-таки авантюра, или, иначе говоря, радикальная игра, на которую рискнул пойти Бозизе, опиралась в первую очередь на поддержку его соплеменников, народности гбайя из провинции Уам (город Босангоа). Фактически же родной этнос не пошел на восстание против действующих властей, далеко не все единомышленники из его партии "Ква-на-ква" поддержали собственного лидера. А после ареста в Чаде главаря "Антибалаки" Максима Мокома о Бозизе как о серьезном факторе и политическом лидере можно забыть.
Очевидно, что сегодня разыгрывается карта пассионарного этноса фульбе. И не исключено, что в ближайшем будущем она в равной степени может использоваться не только против ЦАР, но и против Чада, Камеруна и ряда других стран. Велика вероятность, что за этой опасной игрой стоят французы, однако, нельзя исключать, что это могут быть арабские страны, США и, конечно же, Великобритания».
Война глобалистов
Автор канала подчеркнул, что Чад не готов идти на резкие шаги, несмотря на то, что Париж активно его к ним подталкивает. Однако Нджамена стала полем битвы между западными глобалистами:
«В стране также наблюдаются явные противоречия между Парижем, с одной стороны, и США, и другими западными странами, с другой стороны. Единоличное принятие решения Францией по ключевым вопросам не устраивает ее партнеров, которых корректнее назвать конкурентами. Безусловно, Париж будет пытаться организовать провокации, но его возможности в этом направлении в последние годы крайне сузились».
По мнению эксперта, наибольшую угрозу из оставшихся в ЦАР бандформирований представляет 3R. Не в последнюю очередь это обуславливается связью его лидеров с Камеруном:
«Группировка 3R, на мой взгляд, имеет потенциально самую большую опасность. Как в силу традиционной радикальности и непредсказуемости ее лидеров, там и ее связей с Камеруном.
Согласно моим инсайдерским данным, во время путча Бозизе эта группировка, игравшая наибольшую военную роль в "Коалиции патриотов за перемены", получала значительные объемы вооружения от англоязычных сепаратистов из Амбазонии (регион Камеруна). То есть, за группировкой "3R" опосредованно могут стоять английские спецслужбы, а для русских это традиционный враг и гораздо более опасный, чем французы».
Империя трещит по швам
Для Парижа ситуация с каждым днем приобретает все более критический характер. Формально сейчас он полностью контролирует лишь Чад и Кот-д’Ивуар. ЦАР, Мали, Гвинея и Буркина-Фасо дали старт освободительной волне и показали соседним государствам, что Франция больше не имеет статуса империи и у нее нет права вмешиваться в дела суверенных республик.
Вместо того чтобы оставить регион в покое, бывшая метрополия решила использовать имеющиеся в ее распоряжении инструменты, а именно радикальные и террористические группировки. «Военная помощь» является плохо замаскированным вторжением, а доказательства его необходимости — ложью.