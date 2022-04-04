СОМБ: российские инструкторы не принимают участие в спецоперации по денацификации Украины

Москва, 4 апреля. Сотрудники Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) продолжают работать в штатном режиме, они не участвуют в боевых действиях на территории Украины, заявил глава организации Александр Иванов.
Он подчеркнул, что российские инструкторы, оказывающие консультативную поддержку национальной армии Центральноафриканской Республики и другим странам материка, продолжат осуществлять деятельность на территории Черного континента. По словам представителя отечественных специалистов, ВС РФ самостоятельно справляются с проведением спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.
«В связи со спекуляциями, которые возникли из-за того, что партия "Справедливая Россия — За правду" внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект о частных военных компаниях, вынужден высказать свое мнение. Хотя СОМБ и не является ЧВК, а занимается инструкторской деятельностью, которая находится в легальном поле, ко мне часто обращаются по вопросам, связанным с частными военными компаниями. Я считаю, что сейчас непроработанный и необдуманный закон не нужен!» — объяснил Иванов.
Руководитель отечественных специалистов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», заверил, что они не собираются покидать партнеров:
«Все российские компании, задействованные в сфере безопасности на территории Африки, продолжают работать в штатном режиме. Да, среди наших сотрудников многие рвутся на Донбасс, чтобы помочь Родине добиться Победы, но у нас есть задачи в ЦАР, а у других организаций есть контрактные обязательства перед иными странами. Мы являемся надежными партнерами и будем поддерживать свою наработанную годами репутацию.
Это очень важно в связи с тем, что в условиях недружественных действий со стороны Запада значение Африки и Ближнего Востока для России возрастает! Вооруженные силы Российской Федерации справляются с задачами специальной военной операции, и в привлечении каких-то новых частных военных компаний нет никакой нужды».
Подробнее о том, как президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера при поддержке России изменил страну и обеспечил безопасность мирного населения, можно прочитать в материале международной редакции Федерального агентства новостей.