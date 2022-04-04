СОМБ: российские инструкторы не принимают участие в спецоперации по денацификации Украины

«В связи со спекуляциями, которые возникли из-за того, что партия "Справедливая Россия — За правду" внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект о частных военных компаниях, вынужден высказать свое мнение. Хотя СОМБ и не является ЧВК, а занимается инструкторской деятельностью, которая находится в легальном поле, ко мне часто обращаются по вопросам, связанным с частными военными компаниями. Я считаю, что сейчас непроработанный и необдуманный закон не нужен!» — объяснил Иванов.