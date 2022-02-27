Куба заявила, что попытки расширить НАТО привели к последствиям непредсказуемого масштаба

Гавана, 27 февраля. Попытки Соединенных Штатов расширить НАТО до границ России привели к последствиям непредсказуемого масштаба, заявили власти Кубы.

По мнению Гаваны, ситуацию на Украине нельзя рассматривать в отрыве от справедливых претензий Москвы к Вашингтону и НАТО в сфере безопасности. История докажет, что американская сторона несет ответственность за последствия наступательной военной доктрины за пределами Североатлантического альянса, заявили в кубинском правительстве.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении спецоперации на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. В свою очередь, норвежский государственный деятель Йенс Столтенберг заявил о расширении НАТО на восток на фоне нестабильной политической ситуации на территории соседней с РФ страны.