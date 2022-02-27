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Пользователи Telegram опубликовали видео с возможными боями в Харькове

Армия
Пользователи Telegram опубликовали видео с возможными боями в Харькове
ФБА «Экономика сегодня»

Харьков, 27 февраля. В районе Харькова, вероятно, проходят бои. Об этом сообщают украинские средства массовой информации.

Издание РИА Новости опубликовало в своем Telegram-канале два видео с места событий. Автор съемки предполагает, что раздающиеся взрывы происходят возле Харьковского тракторного завода. Он известен тем, что там производилась бронетехника.

Ранее стало известно, что ВСУ выгоняют жителей Донбасса из их домов, а затем устраивают там огневые точки. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Российский лидер Владимир Путин 24 февраля объявил о специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Эти меры стали вынужденными на фоне событий, происходивших в регионе, подчеркнул он.

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