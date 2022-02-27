Сербы с портретами Путина поддержали Россию в Донбассе

Белград, 27 февраля. Жители Белграда вышли на улицу сербской столицы с флагами ДНР и Белоруссии, а также с изображением президента России Владимира Путина.

Короткое видео, на котором показана яркая поддержка России сербами, опубликовано в Telegram-канале «Балканская сплетница». Жители Белграда, держа в руках флаги Белоруссии и ДНР, портрет Путина, выкрикивают «сербы и русские — братья навек».

Россия ответила на просьбу республик Донбасса о помощи, объявив 24 февраля о специальной военной операции. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что это вынужденный шаг: обстоятельства требовали решительных действий. Он подчеркнул, что ответственность за кровопролитие лежит на киевском режиме. Глава государства призвал украинских солдат не выполнять преступных приказов и сложить оружие. Минобороны РФ подчеркнуло, что мирным жителям ничего не угрожает.