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ЕК: отключение российских банков от SWIFT может привести к блокировке импорта и экспорта

Экономика
ЕК: отключение российских банков от SWIFT может привести к блокировке импорта и экспорта
ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 27 февраля. Европейская комиссия объявила, что отключение ряда российских банков, попавших в санкционные списки, может фактически заблокировать импорт и экспорт страны.

Накануне правительство Германии заявило, что страны Запада отключат попавшие под санкции российские банки от SWIFT. Решение о введении подобных мер было принято из-за обострения ситуации на Украине.

Президент России Владимир Путин объявил о проведении вынужденной спецоперации в Донбассе утром 24 февраля. Она поможет освободить жителей ЛНР и ДНР от геноцида со стороны Киева, которому они были подвержены с 2014 года.

Ранее власти Великобритании официально подтвердили начало действия санкций против президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

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