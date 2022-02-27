ЕК: отключение российских банков от SWIFT может привести к блокировке импорта и экспорта

Брюссель, 27 февраля. Европейская комиссия объявила, что отключение ряда российских банков, попавших в санкционные списки, может фактически заблокировать импорт и экспорт страны.

Накануне правительство Германии заявило, что страны Запада отключат попавшие под санкции российские банки от SWIFT. Решение о введении подобных мер было принято из-за обострения ситуации на Украине.

Президент России Владимир Путин объявил о проведении вынужденной спецоперации в Донбассе утром 24 февраля. Она поможет освободить жителей ЛНР и ДНР от геноцида со стороны Киева, которому они были подвержены с 2014 года.

Ранее власти Великобритании официально подтвердили начало действия санкций против президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.