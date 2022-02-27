Джонсон: отключение от SWIFT стало первым шагом к исключению России из финансовой системы

Лондон, 27 февраля. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал сообщение об отключении SWIFT в России. По его словам, данная мера стала первой на пути к исключению РФ их глобальной финансовой системы.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза поддержали инициативу об отключении SWIFT в ряде российских банков, которые уже попали под международные санкции. Также сообщается, что Запад намерен ограничить возможности Банка России по поддержке рубля за счет международных финансовых операций.

Причиной введения данных ограничений стало начало спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявил ранее, что данная мера была вынужденной для защиты граждан ЛНР и ДНР.