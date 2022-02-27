Глава ЕК фон дер Ляйен заявила об отключении от SWIFT попавших под санкции банков России

Брюссель, 27 февраля. Российские банки, попавшие под санкции западных стран, будут отключены от международной платежной системы SWIFT. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она также заявила, что возможности Банка России по поддержке рубля за счет международных финансовых операций будет ограничена. По ее словам, ограничительные меры будут направлены на ослабление экономической базы РФ и ее возможность модернизироваться.

«"Золотых паспортов" больше нет. Возможность для россиян получить европейское гражданство в обмен на инвестиции будет ликвидирована», — отметила глава ЕК.

Ранее Центральный Банк России сообщил, что банковские карты группы ВТБ, Новикомбанка, Совкомбанка, Промсвязьбанка и «Открытия» не будут работать с популярными сервисами Apple Pay и Google Pay.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации на Украине. Он сообщил, что данные меры являются вынужденными и в первую очередь направлены на защиту жителей Донбасса, которые попросили у России помощи.