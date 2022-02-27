Член «Единой России» Хубезов обсудил организацию медпомощи в Донбассе

Донецк, 27 февраля. «Единая Россия» передала первую партию медикаментов в Донбасс. По словам депутата Госдумы Дмитрия Хубезова, удалось обсудить организацию медпомощи.

Более 30 коробок медикаментов доставлено в Донецкую республиканскую клиническую больницу. В клинике лечение проходят жители ДНР и военные, получившие ранения.

«Необходимо обеспечить бесперебойную доставку препаратов и оборудования в медорганизации и жителям республики. Решили формировать наборы медикаментов для пожилых людей, пациентов с болезнями системы кровообращения», — сообщил парламентарий.

Он напомнил, что в ближайшее время «Единая Россия» сформирует отряды волонтеров-медиков, которые помогут врачам в республиках Донбасса. Также предусмотрены волонтеры в составе «поездов здоровья».

Россия начала спецоперацию по просьбе ЛДНР о помощи. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что обстоятельства требовали незамедлительных действий. Он призвал украинских солдат не подчиняться преступным приказам и сложить оружие.