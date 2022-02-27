Компании Intel и AMD приостановили поставки процессоров на территорию России

Москва, 27 февраля. Крупные производители процессоров из США Intel и AMD приостановили поставки продукции в Россию. Это может привести к дефициту серверов и росту их стоимости, передает РБК.

Компании Intel и AMD в устной форме сообщили российским партнерам, что их продукция временно не будет поставляться на территорию государства. Китайские компании также получают уведомления от местного офиса Intel о запрете на поставку своей продукции в Россию. Об этом РБК рассказали два источника на IT-рынке. Также приостановку поставок подтвердил представитель Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ).

«Компания внимательно следит за ситуацией и обеспечивает соблюдение применимых санкций и правил экспортного контроля, включая новые санкции, введенные OFAC, и правила, изданные BIS», — ответили представители Intel в России на вопрос о прекращении поставок.

Представитель из AMD отказался от комментариев по данному вопросу. Минпромторг России также воздержался от пояснений.

Ранее стало известно, что в американской прессе испытывают сомнения в эффективности антироссийских санкций. По словам авторов одной из статей The Washington Post, Россия не нуждается в американских деньгах.