Видеоагентство Ruptly сообщило о взрывах в Киеве

Киев, 27 февраля. Агентство Ruptly предоставило видеозапись, на которой слышны звуки сирен и взрывов в Киеве.

Более детальной информации о месте съемки Ruptly не предоставило. Также остается неизвестным, по какой причине произошли взрывы.

Ранее стало известно, что ВСУ выгоняют жителей Донбасса из их домов, а затем устраивают там огневые точки. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Российский лидер Владимир Путин объявил о специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Он отметил, что эти меры стали вынужденными на фоне событий, происходивших в регионе.