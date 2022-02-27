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Белый дом считает, что новые санкции сильно ударят по рублю

Экономика
Белый дом считает, что новые санкции сильно ударят по рублю
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 27 февраля. Без поддержки Банка России и с новыми санкциями российский рубль сорвется в свободное плавание. Об этом заявили в Белом доме.

Западные страны прорабатывают «модальность» новых ограничений против Центробанка. Они могут коснуться как активов, так и операций. Кроме того, президент США Джо Байден распорядился, чтобы в ближайшее время против Российского фонда прямых инвестиций были введены «полные блокирующие санкции».

Соединенные Штаты ожидают, что после отключения ряда банков от SWIFT мировые финансовые институты остановят свои операции с РФ. Полный список организаций, которые столкнутся с запретом на работу с международной платежной системой, будет подготовлен Евросоюзом.

В Белом доме заявили, что ограничения затронули крупнейшие российские банки, контролирующие 80% активов в стране. Теперь, по мнению Вашингтона, РФ — это «пария» мировой экономики и финансов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации после просьбы о помощи от руководства народных республик Донбасса. Глава государства подчеркнул, что оккупация украинских территорий в планы Москвы не входит.

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