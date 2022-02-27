Белый дом считает, что новые санкции сильно ударят по рублю

Вашингтон, 27 февраля. Без поддержки Банка России и с новыми санкциями российский рубль сорвется в свободное плавание. Об этом заявили в Белом доме.

Западные страны прорабатывают «модальность» новых ограничений против Центробанка. Они могут коснуться как активов, так и операций. Кроме того, президент США Джо Байден распорядился, чтобы в ближайшее время против Российского фонда прямых инвестиций были введены «полные блокирующие санкции».

Соединенные Штаты ожидают, что после отключения ряда банков от SWIFT мировые финансовые институты остановят свои операции с РФ. Полный список организаций, которые столкнутся с запретом на работу с международной платежной системой, будет подготовлен Евросоюзом.

В Белом доме заявили, что ограничения затронули крупнейшие российские банки, контролирующие 80% активов в стране. Теперь, по мнению Вашингтона, РФ — это «пария» мировой экономики и финансов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации после просьбы о помощи от руководства народных республик Донбасса. Глава государства подчеркнул, что оккупация украинских территорий в планы Москвы не входит.