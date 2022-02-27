Лидер Ичкерии Закаев заявил о готовности к военному сотрудничеству с Украиной

Лондон, 27 февраля. Бывший полевой командир чеченских боевиков Ахмед Закаев предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому подписать соглашение о военном сотрудничестве.

В Брюсселе, по его словам, прошел «конгресс», на котором было решено предложить Киеву помощь чеченцев, проживающих в ЕС, в выполнении боевых задач. Как отметил экс-главарь чеченских террористов, большая часть участников мероприятия «имеют многолетний опыт войны против России».

Закаев подчеркнул, что Украина должна подписать договор о сотрудничестве с непризнанной Ичкерией, чтобы она могла направить в страну «добровольческие отряды».

«Это нужно для того, чтобы наши добровольцы были защищены Женевской конвенцией», — сказал Закаев.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступил с официальным заявлением, в котором заявил, что чеченские бойцы отправятся в «самые горячие точки» на Украине.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля во время обращения к гражданам сообщил, что Россия вынуждена начать специальную военную операцию на Украине. Он подчеркнул, что в первую очередь она направлена на защиту жителей Донбасса.