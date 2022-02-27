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Посольство КНР в России назвало США реальной угрозой для мира

Политика
Посольство КНР в России назвало США реальной угрозой для мира
pixabay.com

Москва, 27 февраля. Реальной угрозой для мира являются США. Об этом говорится в сообщении посольства КНР в России, опубликованном в социальной сети Twitter.

Китайская сторона также разместила список стран, которые пострадали от бомбардировок Соединенных Штатов после Второй мировой войны. В их число вошли Гватемала, Индонезия, Куба, Конго, Лаос, Вьетнам, Камбоджа, Ливан и еще свыше десятка государств.

«Никогда не забывайте, кто представляет настоящую угрозу миру», — гласит сообщение посольства КНР в России.

Ранее США объявили о санкциях в отношении Москвы из-за спецоперации РФ по демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин намерен защитить мирное население Донбасса. Он также отметил, что Киев не оставил Москве иного выбора.

Введение антироссийских санкций может привести к проблемам у российских дилеров и автозаводов с запчастями и комплектующими. Однако любой дефицит способен восполнить Китай, уверен автоэксперт Алексей Хресин.

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