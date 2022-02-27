Киев призвал создать группу для наблюдения за действиями России на ЧАЭС

Киев, 27 февраля. Украина призвала МАГАТЭ создать специальную рабочую группу, которая займется наблюдением за действиями России на Чернобыльской АЭС. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на письмо постпреда в ООН.

Ранее постпред страны при ООН Сергей Кислица заявил, что Киев не может гарантировать ядерную безопасность на Чернобыльской АЭС в рамках собственных международных обязательств. Постпред ссылается на «захват ядерных объектов» ЧАЭС российскими войсками. По его словам, Украина в таких обстоятельствах не может обеспечить безопасность в полном объеме.

Подразделения ВС РФ заняли позиции у ЧАЭС в четверг, 24 февраля. Российские военные договорились с украинскими коллегами о совместном обеспечении безопасности на объекте. Позже Министерство обороны России опубликовало видео с территории Чернобыльской атомной электростанции.

В минувший четверг президент России Владимир Путин объявил о спецоперации в защиту жителей Донбасса от геноцида украинских властей. Российский лидер назвал это вынужденной мерой. По словам Путина, украинские власти не оставили Москве иного выбора.