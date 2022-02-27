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Киев призвал создать группу для наблюдения за действиями России на ЧАЭС

Политика
Киев призвал создать группу для наблюдения за действиями России на ЧАЭС
wikipedia.org  /  Hnapel / CC BY-SA 4.0

Киев, 27 февраля. Украина призвала МАГАТЭ создать специальную рабочую группу, которая займется наблюдением за действиями России на Чернобыльской АЭС. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на письмо постпреда в ООН.

Ранее постпред страны при ООН Сергей Кислица заявил, что Киев не может гарантировать ядерную безопасность на Чернобыльской АЭС в рамках собственных международных обязательств. Постпред ссылается на «захват ядерных объектов» ЧАЭС российскими войсками. По его словам, Украина в таких обстоятельствах не может обеспечить безопасность в полном объеме.

Подразделения ВС РФ заняли позиции у ЧАЭС в четверг, 24 февраля. Российские военные договорились с украинскими коллегами о совместном обеспечении безопасности на объекте. Позже Министерство обороны России опубликовало видео с территории Чернобыльской атомной электростанции.

В минувший четверг президент России Владимир Путин объявил о спецоперации в защиту жителей Донбасса от геноцида украинских властей. Российский лидер назвал это вынужденной мерой. По словам Путина, украинские власти не оставили Москве иного выбора.

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