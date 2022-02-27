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Глава Роскосмоса Рогозин проведет переговоры с ЕКА о санкциях и космодроме Куру

  /   Обновлено: 27 февраля 2022 01:49
Технологии
Глава Роскосмоса Рогозин проведет переговоры с ЕКА о санкциях и космодроме Куру
roscosmos.ru  /  Пресс-служба Роскосмоса

Москва, 27 февраля. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о планируемых переговорах с Европейским космическим агентством (ЕКА) о судьбе совместного проекта ExoMars.

В субботу Рогозин объявил, что в ответ на санкции Россия приостановит сотрудничество с западными партнерами по пускам с космодрома Куру. Также стало известно, что российский персонал уже был отозван из Французской Гвианы.

«В понедельник у меня в 14 часов будет телемост с руководством ЕКА. Я хочу получить, во-первых, полное разъяснение в отношении смысла и содержания санкций, которые ЕС вводит в отношении, в том числе, наших предприятий, ну и конечно, поговорим о судьбе вот этой миссии», — заявил он в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

Лидер США Джо Байден ранее заявлял, что антироссийские санкции ударят по аэрокосмической индустрии страны. В частности, указал он, по возможности создавать корабли.

Позднее глава Роскосмоса отметил, что доступ России к микроэлектронике космического назначения был ограничен США еще в 2014 году. По его словам, США пытаются уничтожить конкуренцию на рынке космических запусков и устранить возможность выведения спутников на российских ракетах заказчиками. В заключении он подчеркнул, что МКС ждет падение на территорию США или Европы, если санкции коснутся сотрудничества с Кремлем по пилотируемой программе. Это связано с тем, что орбита МКС поддерживается российскими кораблями «Прогресс».

Ранее стало известно, что в американской прессе сомневаются в эффективности антироссийских санкций. Авторы одной из публикаций The Washington Post отмечают, что Россия не нуждается в американских деньгах.

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