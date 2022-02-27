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Франция мобилизует около 10 тысяч военных из-за Украины

Политика
Франция мобилизует около 10 тысяч военных из-за Украины
defense.gouv.fr  /  Ministère des Armées

Париж, 27 февраля. Порядка 9,5 тысячи военных будут мобилизованы или приведены в боевую готовность. Виной всему ситуация на Украине.

Генштаб Франции заявил, что 1,5 тысячи человек задействуют для укрепления НАТО на восточном фланге. Об этом пишет France-Presse.

Ранее Елисейский дворец сообщил, что финансовые и экономические санкции против России будут усилены Францией. Западные страны вводят санкции против РФ на фоне ситуации вокруг Украины.

Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с заявлением, что Кремль намерен начать специальную военную операцию на Украине. Она, по его словам, направлена на демилитаризацию страны, а также защиту жителей Донбасса.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Тбилиси не будет присоединяться к финансовым и экономическим санкциям Запада против России. По его словам, стране удалось восстановить и наладить торгово-экономические отношения с Москвой, их планируется в дальнейшем развивать.

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