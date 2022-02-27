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Финляндия закроет свое небо для российских самолетов

Общество
Финляндия закроет свое небо для российских самолетов
pixabay.com

Вашингтон, 27 февраля. Финляндия последует за другими европейскими странами в вопросе закрытия воздушного пространства для российских самолетов, сообщил финский посол в США Микко Хаутала. Так дипломат в интервью американскому каналу Fox News прокомментировал ситуацию вокруг Украины. 

Уже ряд стран объявили о закрытии воздушного пространства для российской стороны из-за Украины. Росавиация ответила Прибалтике и Словении, которые уже запретили полеты для российских лайнеров, мерами в виде ограничений на перевозки.

Россия объявила о спецоперации 24 февраля в ответ на просьбу ДНР и ЛНР о помощи. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что обстоятельства требовали решительных действий. Он добавил, что ответственность за кровопролитие лежит на киевском режиме.

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