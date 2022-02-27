Рублю ничего не угрожает: аналитик оценил последствия новых санкций Запада против России

Никакие ограничения международных финансовых операций курсу национальной валюты не угрожают. К такому выводу пришел политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в беседе ФАН.

Возможности Банка России по поддержке курса рубля международными финансовыми операциями будут ограничены, возможность для состоятельных россиян получить европейское гражданство в обмен на инвестиции будет ликвидировано. Об этом сообщает пресс-служба кабмина ФРГ по итогам переговоров западных лидеров США, Франции, Канады, Италии, Великобритании, Германии, принимал участие в обсуждении и глава Европейской комиссии. В заявлении говорится и о том, что утвержденные санкции также направлены против лиц и организаций в России и других странах, которые поддерживают военную спецоперацию на Украине.

«Страны решили еще больше ограничить возможности российского Центробанка по поддержке курса рубля международными финансовыми операциями. В частности, должна быть ликвидирована возможность для состоятельных россиян получить так называемый золотой паспорт и тем самым европейское гражданство для себя и членов своей семьи», — следует из заявления.

ФБА «Экономика сегодня» /

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в интервью Федеральному агентству новостей рассказал о том, что все надежды США на то, чтобы навредить российской национальной валюте, тщетны, поскольку рубль обеспечивается золотовалютным запасом, который находится в РФ, а не за границей.

«Как говорится в таких случаях, «они пугают, нам не страшно». Стабильность курса рубля обеспечивается в первую очередь за счет наличия золотовалютных резервов, хорошего состояния внешнеторгового и платежного балансов. Если эти три фактора налицо, то никакие ограничения международных финансовых операций курсу национальной валюты не угрожают. Конечно, это неприятно, но не смертельно. Переживем и это!» — резюмировал Владимир Соловейчик.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Сирии Башаром Асадом. В ходе беседы стороны обсудили специальную операцию РФ по защите населения республик Донбасса. Сирийский лидер подчеркнул, что эти события являются процессом восстановления баланса, нарушенного в результате распада Советского Союза.