AFP: Макрон обратился к Лукашенко с просьбой вывести российские войска из Белоруссии

Париж, 27 февраля. Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с белорусским лидером Александром Лукашенко, сообщило издание AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

Стороны обсудили ситуацию на Украине, позицию Минска и его вовлеченность в происходящее. В ходе беседы Макрон обратился к Лукашенко с просьбой о выводе российских войск с территории Белоруссии. Разговор длился около 1 часа 20 минут.

Ранее президент России Владимир Путин принял решение о проведении спецоперации по демилитаризации Украины. Российский лидер намерен защитить жителей Донбасса.

Елисейский дворец также сообщил, что финансовые и экономические санкции против России будут усилены Францией. Наряду с этим Париж заявил о новых ограничительных мерах «касательно SWIFT».