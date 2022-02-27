Попавшие под санкции российские банки отключат от SWIFT

Берлин, 27 февраля. Российские банки, попавшие под санкции западных стран, будут отключены от международной платежной системы SWIFT. Об этом заявило правительство Германии.

Кабмин ФРГ также уточнил, что при необходимости другие кредитные организации РФ также попадут под блокировку SWIFT. Кроме того, западные страны договорились ограничить возможности Центробанка по поддержке рубля за счет международных финансовых операций.

Российский лидер Владимир Путин 24 февраля объявил о начале вынужденной спецоперации по демилитаризации на Украине. Вслед за этим заявлением Запад начал вводить экономические санкции против РФ.

Ранее Центральный банк России сообщил, что банковские карты группы ВТБ, Новикомбанка, Совкомбанка, Промсвязьбанка и «Открытия» не будут работать с популярными сервисами Apple Pay и Google Pay.